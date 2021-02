Vacanze Sicure | andiamo tutti alle Canarie?

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Alpitour e Velatour si fanno promotori per ledegli italiani, proponendo dei pacchetti volo covid-free da fine marzo 2021. Lesono la meta stabilita, visto che anche la Farnesina comunica con una nota del 12-02-21 che è consentito l’ingresso in Spagna dai paesi europei dell’area Schengen, senza obbligo di quarantena.

Il Fatto Quotidiano

Solo se loro saranno in sicurezza le scuole sarannoanche per i ragazzi e le famiglie". L'... E anticipare il rientro dopo leestive al 6 settembre, scrive Repubblica. "La competenza sul ...Come? Un primo passo può essere rendendoalcune destinazioni con uno screening delle persone ... L'iniziativa parte dal Gruppo Alpitour che inizierà la prima fase della sperimentazione "...Alpitour e Velatour provano ad organizzare vacanze sicure covid-free nelle isole Canarie di Tenerife e Fuerteventura a partire da Marzo 2021 ...Far ripartire il turismo in vista dalla stagione estiva garantendo la massima sicurezza contro il Covid-19. È questo l’obiettivo delle compagnie di viaggio che, dopo quasi un anno di stop, sono al lav ...