USA travolti dalla tempesta Ma il sindaco se ne infischia | “Solo i forti sopravviveranno”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) . Tim Boyd, (ex) primo cittadino di Colorado City (Texas), ha fatto semplicemente sapere ai propri cittadini – senza elettricità da giorni – che non muoverà un dito per aiutarli: “Se sei lì ad aspettare che qualcuno venga a salvarti è perché sei pigro” ha scritto su Facebook. Parole che non sono passate inosservate… “e i deboli cadranno”. Non ha usato mezzi termini l’ormai exdi Colorado City (Texas) nel parlare dellache sta sconvolgendo gli USA: Tim Boyd ha rassegnato le dimissioni dopo essere finito nel fuoco delle critiche per un post sui social network in cui dice ai residenti che sono essenzialmente da soli, mentre lo Stato è travolto da unapolare senza precedenti: voli cancellati, circa tre milioni di famiglie senza ...

angiuoniluigi : RT @fanpage: Una vicenda surreale che ha suscitato forte indignazione - fanpage : Una vicenda surreale che ha suscitato forte indignazione - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Usa travolti da tempesta invernale: in Texas 4 milioni senza elettricità e 3 vittime - anna_annie12 : Usa travolti da tempesta invernale: in Texas 4 milioni senza elettricità e 3 vittime | Sky TG24 - Piergiulio58 : Usa travolti da una tempesta invernale, almeno 3 morti. -

Ultime Notizie dalla rete : USA travolti

Fanpage.it

... seguendo le vite di tre giovani omosessuali, Ritchie, Roscoe e Colin,, come tutti, dall'... con recensioni entusiastiche e uno sbarcograzie ad HBO Max . Se in Italia è ancora inedita, con ...... ora che sono statidalla tempesta . Tim Boyd , dopo essere finito al centro delle ... ormai ex sindaco di Colorado City, in Texas, parlando della tempesta che ha travolto completamente gliNel Lone Star State milioni di persone sono ancora senza corrente, e non si sa quando tornerà, come ha ammesso Bill Magness, presidente di ERCOT, l'organizzazione no profit che sovrintende alla rete e ...E' sempre piu' drammatica la situazione in Texas, messo in ginocchio dalla tempesta invernale che ha travolto gli Stati Uniti da una costa all'altra, uccidendo almeno 37 persone in tutto il Paese. Mil ...