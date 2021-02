Usa | si travestono da vecchiette per ricevere il vaccino | beccate alla seconda dose

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ successo mercoledì 17 febbraio in Florida: due donne di 34 e 44 anni hanno tentato diiltravestendosi da “”. Cappelli, occhiali e guanti di lana, le due donne si sono presentate al centro convention dell’Orange County, in Florida, con un documento che attestava di aver ricevuto la prima. “Abbiamo visto un aumento di cose strane al sito vaccinazioni – racconta il responsabile del dipartimento della Salute della contea Raul Pino -. In un certo senso è comico, ma è anche triste perché queste persone prendono il posto di altri più bisognosi”. >> Chi sono i “cacciatori di”, in cerca di avanzi di siero nei rifiuti speciali Covid Usa: isteria effetto vaccini L’isteria della popolazione americana ha condotto i cittadini a tentare ogni metodo pur di ...