Usa-Iran. Sarà l'Ue a sbloccare il dialogo? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dall'Unione europea arriva una mossa importante per far ripartire il dialogo sull'Iran a meno di una settimana dall'inizio del provvedimento con cui Teheran bloccherà le ispezioni a sorpresa dell'Agenzia atomica e commetterà un'altra, importante violazione al Jcpoa – l'accordo sul programma nucleare del 2015, entrato in fase di lento smottamento dopo l'uscita trumpiana del 2018. Il messaggio arriva dallo European External Action Service (Eeas), l'agenzia di politica estera dell'Ue guidata dall'Alto commissario Josep Borrel. La proposta di ospitare talks diplomatici sul dossier da parte di Bruxelles, convocando i membri del 5+1 – il formato diplomatico composto dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, dalla Germania e dall'Iran, appunto. La notizia è che a questi colloqui sono stati invitati ...

