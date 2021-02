USA | indice PMI composito ai massimi da marzo 2015

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le aziende statunitensi hanno registrato la più consistente espansione mensile della produzione in quasi sei anni a febbraio, stimolata dall’accelerazione dell’attività dei servizi e dalla robusta crescita della produzione manifatturiera. La stima flash dell’IHS Markit US Composite è di 58,8 punti a febbraio, in leggero aumento dal 58,7 di gennaio. È il dato più alto da. Resta sostenuta l’attività manifatturiera. La stima flash sull’PMI indica infatti un livello di 58,5 punti, in lieve calo dai 59,2 punti di gennaio, e uguale alle attese degli analisti. L’indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del settore manifatturiero. Segnali ancor più positivi giungono dal settore terziario. La stima flash, sul ...

La stima flash sull'PMI indica infatti un livello di 58,5 punti , in lieve calo dai 59,2 punti di gennaio, e uguale alle attese degli analisti. L'indicatore si conferma ben al di sopra la ...L'Composite è atteso in crescita a 58,8 punti da 58,7 punti precedenti, livello più alto da 71 mesi.