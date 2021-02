Urla e accuse: il consiglio comunale diventa il peggior show pre elettorale (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Erika Noschese Un consiglio comunale dai toni particolarmente accesi. Quella di ieri, non è stata una giornata facile, tanto per la maggioranza, quanto per l’opposizione. Urla, accuse, offese hanno caratterizzato una delle pagine politiche meno costruttive all’interno di Palazzo di Città. Un consiglio comunale particolarmente atteso, per gli importanti punti all’ordine del giorno – tra cui la nuova destinazione d’uso dell’ex tribunale di Salerno – ma questo non è bastato a far mantenere la calma. A pochi minuti dall’inizio, è stato il consigliere Leonardo Gallo ha chiedere, con veemenza, il rispetto delle regole, dopo che il presidente del consiglio Alessandro Ferrara aveva suggerito di bypassare le raccomandazioni, per recuperare minuti preziosi. L’articolo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 febbraio 2021) di Erika Noschese Undai toni particolarmente accesi. Quella di ieri, non è stata una giornata facile, tanto per la maggioranza, quanto per l’opposizione., offese hanno caratterizzato una delle pagine politiche meno costruttive all’interno di Palazzo di Città. Unparticolarmente atteso, per gli importanti punti all’ordine del giorno – tra cui la nuova destinazione d’uso dell’ex tribunale di Salerno – ma questo non è bastato a far mantenere la calma. A pochi minuti dall’inizio, è stato il consigliere Leonardo Gallo ha chiedere, con veemenza, il rispetto delle regole, dopo che il presidente delAlessandro Ferrara aveva suggerito di bypassare le raccomandazioni, per recuperare minuti preziosi. L’articolo ...

simbaissad : @guenda_ggoria proprio perché è una tappa e la vera gara è la vita, le urla di contestazione, con tanto di vene del… - iirenevrns : Dopo cinque mesi pensi di averle viste tutte invece mi ritrovo un Tommaso portato all’esasperazione che si difende… - rinobortone76 : RT @FabRavezzani: Per ora nessun riscontro alle accuse mosse dall’Inter su reiterati insulti a Conte. Dovesse esserci conferma da ulteriori… - MarcoLorux : RT @FabRavezzani: Per ora nessun riscontro alle accuse mosse dall’Inter su reiterati insulti a Conte. Dovesse esserci conferma da ulteriori… - Yuro_23 : RT @FabRavezzani: Per ora nessun riscontro alle accuse mosse dall’Inter su reiterati insulti a Conte. Dovesse esserci conferma da ulteriori… -