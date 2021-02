Uomini e Donne puntata venerdì: dopo lo slittamento, oggi la scelta di Sophie (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella puntata di oggi, venerdì 19 febbraio, andrà in onda la scelta di Sophie di Uomini e Donne. Il pubblico era convinto che tale momento sarebbe andato in onda ieri, ma così non è stato. Per tale ragione, sul web c’è stato un certo sgomento in quanto in molti sono rimasti delusi dalla scelta fatta dalla produzione della trasmissione. Ad ogni modo, l’attesa è, ormai, finita e quest’oggi assisteremo ad uno dei momenti più attesi del periodo. Cosa è accaduto ieri a Uomini e Donne Le anticipazioni della puntata di venerdì di Uomini e Donne rivelano che ci sarà la messa in onda della scelta di Sophie ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nelladi19 febbraio, andrà in onda ladidi. Il pubblico era convinto che tale momento sarebbe andato in onda ieri, ma così non è stato. Per tale ragione, sul web c’è stato un certo sgomento in quanto in molti sono rimasti delusi dallafatta dalla produzione della trasmissione. Ad ogni modo, l’attesa è, ormai, finita e quest’assisteremo ad uno dei momenti più attesi del periodo. Cosa è accaduto ieri aLe anticipazioni delladidirivelano che ci sarà la messa in onda delladi...

