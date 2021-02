"Uno come te... che cazz***". Massimo Boldi beccato così al volante, "Striscia" picchia durissimo: che imbarazzo | Video (Di venerdì 19 febbraio 2021) Massimo Boldi è stato pizzicato da Striscia la Notizia con lo smartphone mentre era alla guida della sua macchina, tra l'altro in più di una circostanza. Il famoso attore lombardo è finito nel mirino della rubrica “Vip al volante” condotta da Max Laudadio: “Di personaggi famosi che continuano a filmarsi e postare Video sui social mentre stanno guidando, e quindi in barba alle normative del codice della strana, ce ne sono davvero tanti”, spiega l'inviato del tg satirico di Canale 5. “Oggi abbiamo beccato il re dei cinepanettoni”, ha svelato l'inviato del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Lauadadio ha infatti intercettato Boldi in macchina e lo ha fermato per mostrargli due Video che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021)è stato pizzicato dala Notizia con lo smartphone mentre era alla guida della sua macchina, tra l'altro in più di una circostanza. Il famoso attore lombardo è finito nel mirino della rubrica “Vip al” condotta da Max Laudadio: “Di personaggi famosi che continuano a filmarsi e postaresui social mentre stanno guidando, e quindi in barba alle normative del codice della strana, ce ne sono davvero tanti”, spiega l'inviato del tg satirico di Canale 5. “Oggi abbiamoil re dei cinepanettoni”, ha svelato l'inviato del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Lauadadio ha infatti intercettatoin macchina e lo ha fermato per mostrargli dueche ha ...

luigidimaio : Dopo la fiducia al Governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese… - Radio3tweet : Io sono uno che sceglie la solitudine. E che come artista si fa carico di interpretare il disagio rendendolo qualco… - fattoquotidiano : SANTO SUBITO Come allo stadio, una curva entusiasta e una meravigliosa, ipnotica, inesauribile ola digitale. Mario… - becausewedie : @soldodicaciiio Che poi c’è uno studio che ha messo in mostra come in realtà il sesso a 12/13 anni sia molto comune… - EnfantProdige : RT @Ginko_21: Oggi è il 19 febbraio. Esattamente 15 anni fa si consumava sotto i nostri occhi un piccolo grande dramma sportivo, una storia… -