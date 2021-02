Unghie laccate e peli | Lourdes Leon Ciccone nella campagna di Marc Jacobs

Maxpar68 : RT @tueetterin: #lipogiro @paolaxmi #traduzione/b San Gerolamo salo germano (reale) anatra laccata laccate unghie #eccentriche ruote disch… - paolaxmi : RT @tueetterin: #lipogiro @paolaxmi #traduzione/b San Gerolamo salo germano (reale) anatra laccata laccate unghie #eccentriche ruote disch… - tueetterin : #lipogiro @paolaxmi #traduzione/b San Gerolamo salo germano (reale) anatra laccata laccate unghie #eccentriche ruo… - Assaporare1 : @NymphoKyka Quelli con le unghie laccate di nero: mi eccita lanello al dito e lidea di imbiancare le unghie con i miei schizzi - lisaquac81 : @lamonicamaggi ???? Mi fa pensare a mia nonna. Non ricordo la sua voce o (fotografie a parte) il suo viso..ma ho chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Unghie laccate

NapoliToday

Per stare in tema di nail art, anche ledi Lourdes Leon Ciccone , lunghissime e affilate, sono dipinte con un ciliegia brillante. Lei se le passa tra i capelli e le usa per avvolgere gli ...... ma per me una delle sue opere più intriganti è Quel che l'acqua mi ha dato (o Ciò che ho visto nell'acqua ) del 1938: attraverso la visione dei suoi piedi con ledi rosso immersi nell'...Incontro con la cantante che racconta della sua imminente presenza al Festival di San Remo con la canzone scritta per lei da Gigi D’Alessio. L'intervista di NapoliToday ...In campo, sfoggia la tutina con una gamba sola che ricorda quella della leggendaria velocista americana, scomparsa prematuramente ...