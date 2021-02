Un'altra grana per Appendino, sindaca ancora sotto inchiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Martina Piumatti La sindaca di Torino, insieme a tutti vertici istituzionali di Regione Piemonte e del Comune, indagati per "inquinamento ambientale". Secondo il pm non avrebbero adottato le misure per limitare i livelli di polveri sottili con danni sulla salute pubblica Non bastava la condanna in primo grado per la tragedia di Piazza San Carlo, ora Appendino finisce ancora sotto inchiesta per "inquinamento ambientale". Ma, questa volta, a tremare sono in tanti. Oltre alla sindaca di Torino Chiara Appendino, ci sono anche il suo predecessore Piero Fassino, il governatore Alberto Cirio e l'ex presidente Sergio Chiamparino, gli assessori comunali e regionali all'Ambiente delle ultime due legislature, Alberto Unia, Enzo Lavolta e Stefania Giannuzzi ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Martina Piumatti Ladi Torino, insieme a tutti vertici istituzionali di Regione Piemonte e del Comune, indagati per "inquinamento ambientale". Secondo il pm non avrebbero adottato le misure per limitare i livelli di polveri sottili con danni sulla salute pubblica Non bastava la condanna in primo grado per la tragedia di Piazza San Carlo, orafinisceper "inquinamento ambientale". Ma, questa volta, a tremare sono in tanti. Oltre alladi Torino Chiara, ci sono anche il suo predecessore Piero Fassino, il governatore Alberto Cirio e l'ex presidente Sergio Chiamparino, gli assessori comunali e regionali all'Ambiente delle ultime due legislature, Alberto Unia, Enzo Lavolta e Stefania Giannuzzi ...

