Una vita anticipazioni: Ursula è impazzita, Genoveva cosa farà? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una vita torna in onda come sempre alla domenica e le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che succederà nella puntata più lunga del 21 febbraio 2021. Pronti per la anticipazioni? Che cosa farà Santiago che come avrete capito è in combutta con Genoveva? Ma soprattutto chi è davvero quest’uomo? Come fa a fingersi marito di Marcia se in realtà non lo è? Felipe si renderà conto delle manipolazioni che Genoveva sta facendo contro di lui? Intanto Susana, dopo che Armando le ha detto della missione segreta da portare a termine per il re, sembra essere sparita nel nulla. Emilio e Cinta invece per il momento sono riusciti a bloccare il film di Alfonso ma potrebbe non essere finita qui… Non ci resta adesso che scoprire che cosa succederà nella puntata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unatorna in onda come sempre alla domenica e le nostreci rivelano tutto quello che succederà nella puntata più lunga del 21 febbraio 2021. Pronti per la? CheSantiago che come avrete capito è in combutta con? Ma soprattutto chi è davvero quest’uomo? Come fa a fingersi marito di Marcia se in realtà non lo è? Felipe si renderà conto delle manipolazioni chesta facendo contro di lui? Intanto Susana, dopo che Armando le ha detto della missione segreta da portare a termine per il re, sembra essere sparita nel nulla. Emilio e Cinta invece per il momento sono riusciti a bloccare il film di Alfonso ma potrebbe non essere finita qui… Non ci resta adesso che scoprire chesuccederà nella puntata ...

AzzolinaLucia : “Non ho paura del vaccino, ho paura della malattia. Da nonna 90enne invito a non avere paura e a fare il vaccino”.… - enpaonlus : Brigitte Bardot per gli orsi: «Possiamo offrire migliori condizioni di accoglienza. Verrà loro attributo un nome ch… - wireditalia : Si è risvegliata, visto che in catanese Etna è femminile: d'altronde fu una ninfa a dare il nome alla 'Montagna'. I… - G1NGERETTI : Ma quanto sono figa coi capelli lisci, pazzesco, poi ho scoperto il mascara della mia vita, fatemi togliere la masc… - Antonio79B : RT @Antonio79B: 'La mia vita ormai giunge al termine, stiamo nell’ultima curva è evidente, [...], io la vita l’ho sempre interpretata come… -