Una Vita, anticipazioni oggi 19 febbraio: le stranezze di Santiago (Di venerdì 19 febbraio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 19 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Santiago si arrabbia quando scopre che Marcia gli ha teso una trappola per verificare che l’uomo non si ricorda molto del suo passato. Davvero è stato il carcere a causargli un grande cambiamento, come lui sostiene? Santiago scopre i dubbi di Marcia sulla sua identità e insiste che è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021)“Una”, puntata del 192021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10?si arrabbia quando scopre che Marcia gli ha teso una trappola per verificare che l’uomo non si ricorda molto del suo passato. Davvero è stato il carcere a causargli un grande cambiamento, come lui sostiene?scopre i dubbi di Marcia sulla sua identità e insiste che è Articolo completo: dal blog SoloDonna

AzzolinaLucia : “Non ho paura del vaccino, ho paura della malattia. Da nonna 90enne invito a non avere paura e a fare il vaccino”.… - enpaonlus : Brigitte Bardot per gli orsi: «Possiamo offrire migliori condizioni di accoglienza. Verrà loro attributo un nome ch… - wireditalia : Si è risvegliata, visto che in catanese Etna è femminile: d'altronde fu una ninfa a dare il nome alla 'Montagna'. I… - PorcelliA : @DaliaDaliaanfo #Schwazer Gli hanno tolto anni di vita a sto ragazzo. Hanno creato una crisi insanabile con il cign… - GEROJORGE6 : RT @granatafr: Ai superficiali le chiacchiere di un giorno. Ai profondi le emozioni di una vita. [ Cit ] -