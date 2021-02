Una Vita anticipazioni dal 21 al 26 febbraio: il bacio che cambia tutto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Durante la prossima settimana, Marcia continua ad avere dei forti sospetti nei confronti di Santiago, mentre arriva la svolta nel rapporto tra Felipe e Genoveva; intanto, Ursula perde completamente la ragione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Durante la prossima settimana, Marcia continua ad avere dei forti sospetti nei confronti di Santiago, mentre arriva la svolta nel rapporto tra Felipe e Genoveva; intanto, Ursula perde completamente la ragione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

