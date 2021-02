Una Vita, anticipazioni 21 febbraio: Ursula impazzisce (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 21 febbraio: quella di domenica sarà una puntata shock, perché vedremo che Ursula comincerà a perdere il ben dell’intelletto! Quale sarà la causa scatenante? Ursula ormai contro Genoveva, la Salmeròn cambia tattica con Santiago La Dicenta e la sua padrona sono ormai distanti. Intanto Genoveva pensa di cambiare strategia con Santiago, per ottenere ciò che vuole. Ursula comincia a dare segni di squilibrio e si recherà da Agustina, supplicandola di mostrarle di nuovo la fotografia di Telmo e Mateo. La sua reazione sconvolgerà la domestica. Felipe sta passando un brutto momento, ma … Felipe sta vivendo il ben noto momento complicato. Ramòn lo vede per strada e si rallegra di vederlo comunque sereno. Armando, Liberto e Rosina preoccupati per Susana L’ex sarta del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una21: quella di domenica sarà una puntata shock, perché vedremo checomincerà a perdere il ben dell’intelletto! Quale sarà la causa scatenante?ormai contro Genoveva, la Salmeròn cambia tattica con Santiago La Dicenta e la sua padrona sono ormai distanti. Intanto Genoveva pensa di cambiare strategia con Santiago, per ottenere ciò che vuole.comincia a dare segni di squilibrio e si recherà da Agustina, supplicandola di mostrarle di nuovo la fotografia di Telmo e Mateo. La sua reazione sconvolgerà la domestica. Felipe sta passando un brutto momento, ma … Felipe sta vivendo il ben noto momento complicato. Ramòn lo vede per strada e si rallegra di vederlo comunque sereno. Armando, Liberto e Rosina preoccupati per Susana L’ex sarta del ...

