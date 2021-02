Una vita, anticipazioni 19 febbraio: l'arresto di Carchano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fine dei giochi per Alfonso Carchano a Una vita. L'uomo, come rivelano le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 19 febbraio, dopo aver colto Emilio e José in flagrante nella sua casa di produzione, verrà arrestato dalla polizia che raccoglierà anche le prove contro di lui. Nel frattempo, Susana dopo aver saputo dallo stesso Armando che dovrà andare in Francia per una missione affidatagli dal Re, scomparirà facendo preoccupare Liberto e Rosina che ne denunceranno subito la sparizione alle autorità. Infine, Santiago si renderà conto che Marcia è dubbiosa sulla sua identità e così giustificherà le sue dimenticanze con la brutta esperienza del carcere. Una vita, trama 19 febbraio: Susana sembra scomparire nel nulla Le anticipazioni Una ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fine dei giochi per Alfonsoa Una. L'uomo, come rivelano lerelative alla puntata in onda oggi 19, dopo aver colto Emilio e José in flagrante nella sua casa di produzione, verrà arrestato dalla polizia che raccoglierà anche le prove contro di lui. Nel frattempo, Susana dopo aver saputo dallo stesso Armando che dovrà andare in Francia per una missione affidatagli dal Re, scomparirà facendo preoccupare Liberto e Rosina che ne denunceranno subito la sparizione alle autorità. Infine, Santiago si renderà conto che Marcia è dubbiosa sulla sua identità e così giustificherà le sue dimenticanze con la brutta esperienza del carcere. Una, trama 19: Susana sembra scomparire nel nulla LeUna ...

