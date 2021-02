Una sentenza nel Regno Unito riconosce gli autisti di Uber come dipendenti (Di venerdì 19 febbraio 2021) A phone displays the Uber ride-hailing app in London, England. (Photo by Leon Neal/Getty Images)Uber deve considerare i suoi autisti nel Regno Unito come dipendenti e non come liberi professionisti: lo ha deciso la Corte suprema di Londra in una sentenza di appello di ultimo grado, al termine di un iter giudiziario di cinque anni, partito dalla causa intentata da due driver. La decisione rigetta un ricorso della compagnia rispetto a una precedente sentenza, osservando che Uber stabilisce le tariffe delle corse ed esercita un controllo significativo sugli autisti che usano l’app. Ora la palla torna al Tribunale del lavoro, che dovrà decidere l’entità delle compensazioni che spettano a ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) A phone displays theride-hailing app in London, England. (Photo by Leon Neal/Getty Images)deve considerare i suoinele nonliberi professionisti: lo ha deciso la Corte suprema di Londra in unadi appello di ultimo grado, al termine di un iter giudiziario di cinque anni, partito dalla causa intentata da due driver. La decisione rigetta un ricorso della compagnia rispetto a una precedente, osservando chestabilisce le tariffe delle corse ed esercita un controllo significativo sugliche usano l’app. Ora la palla torna al Tribunale del lavoro, che dovrà decidere l’entità delle compensazioni che spettano a ...

