Una donna senza vita scoperta nel fiume (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori. Cadavere trovato nel fiume a Rimini: si indaga su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori. Cadavere trovato nela Rimini: si indaga su Notizie.it.

enpaonlus : Attivista animalista uccisa in casa. Il compagno è stato fermato: è accusato di omicidio - Ettore_Rosato : “Credo molto nella vaccinazione. Unico modo per combattere questo nemico invisibile”. In Lombardia sono partite ogg… - Focolare_org : “La risposta di Chiara alla guerra è una risposta di donna cristiana che vive l’Ideale evangelico di cambiare sé st… - alialcalina : in inglese abbiamo guardato una pubblicità risalente agli anni ottanta in cui un uomo sembrava voler rubare la bors… - 97_pfeddy : RT @LongIslandTnx: Una donna con la D maiuscola. Buona, leale, sincera, mai scontata, ironica con gli altri e con se stessa. Una donna pien… -