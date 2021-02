Un Profilo per due la trama del film stasera su Rai Movie

Un profilo per due è il simpatico film franco-belga di stasera su Rai Movie, venerdì 19 febbraio in prima serata. Diretto da Stéphane Robelin, il film è una rivisitazione in chiave contemporanea di Cyrano de Bergerac, incassato 215.000 euro in Italia e trasmesso su Rai Movie e lo scorso settembre su Rai 3.



Un Profilo per due trama La seduzione non ha età... Descrizione Pierre è un vedovo in pensione che non esce di casa da un paio d'anni ma che ha scoperto le gioie di internet grazie all'aiuto di Alex. Grazie ad un sito di incontri, Pierre conosce Flora, la quale rimane talmente affascinata da Pierre che gli chiede di incontrarlo. Ma c'è un problema, la foto del profilo non è quella di Pierre ma bensì di Alex. Anziano e burbero vedovo scopre il mondo di Internet e i siti di incontri. Si finge giovincello e rimorchia una bella ragazza, ma all'appuntamento manda il suo apatico insegnante di computer, già fidanzato con sua nipote. Garbata commedia degli equivoci dove Richard, indimenticabile protagonista comico del film La Capra (1981), diventa un divertente e malinconico Cyrano. 3° lungometraggio del regista e sceneggiatore Stéphane Robelin, è una storia ordinaria e semplice che parla con leggerezza del bisogno di avere accanto una persona affettuosa anche nella terza età, di sentimenti, romanticismo vecchio stile e comunicazione ai tempi di Internet.

