UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 22 febbraio 2021

anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 22 febbraio 2021: Niko Poggi (Luca Turco) è ancora impegnato a scoprire tutta la verità sul crimine di cui è accusato Emil Stoian (Sargis Galstyan). Sempre a proposito del caso di Emil, Michele Saviani (Alberto Rossi) sta per fare una scoperta destinata a sparigliare le carte e a rimettere tutto in discussione. Dopo diverse settimane di assenza da Napoli, Guido e Mariella tornano a casa. I due pensano ingenuamente di godersi la tranquillità di Palazzo Palladini, mentre in realtà diverse sorprese sono all'orizzonte per loro!

