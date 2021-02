Un governo tecnico anche per la magistratura (e per aiutare Cartabia) (Di venerdì 19 febbraio 2021) In 52 minuti di accurate disamine Mario Draghi, nel suo discorso al Senato, non ha riservato un solo secondo alla giustizia penale. Una singolare omissione che i più tendono a motivare con la estrema cura del neo-premier a non toccare un nervo scoperto e divisivo come la prescrizione, oggetto di una sotterranea trattativa per disinnescare l’impatto di un emendamento abrogativo della riforma Bonafede quale gesto di cortesia istituzionale di Italia Viva e Forza Italia verso la ministra Marta Cartabia. Tuttavia, a ricordare quanto spinoso e ineludibile sia il tema, è piombata sul nuovo esecutivo e sulla esordiente Guardasigilli la notizia della prematura fine del governo del più grande ufficio giudiziario italiano, la Procura di Roma, che come si sa, secondo i vecchi democristiani che ne capivano; «vale tre ministeri». Un vuoto improvviso che non si può ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021) In 52 minuti di accurate disamine Mario Draghi, nel suo discorso al Senato, non ha riservato un solo secondo alla giustizia penale. Una singolare omissione che i più tendono a motivare con la estrema cura del neo-premier a non toccare un nervo scoperto e divisivo come la prescrizione, oggetto di una sotterranea trattativa per disinnescare l’impatto di un emendamento abrogativo della riforma Bonafede quale gesto di cortesia istituzionale di Italia Viva e Forza Italia verso la ministra Marta. Tuttavia, a ricordare quanto spinoso e ineludibile sia il tema, è piombata sul nuovo esecutivo e sulla esordiente Guardasigilli la notizia della prematura fine deldel più grande ufficio giudiziario italiano, la Procura di Roma, che come si sa, secondo i vecchi democristiani che ne capivano; «vale tre ministeri». Un vuoto improvviso che non si può ...

