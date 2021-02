(Di venerdì 19 febbraio 2021) di Gaetano Pedullà. Scusate il mio animo insensibile, ma i discorsi di Mario Draghi ieri in Senato (leggi l’articolo) non mi hanno emozionato per niente, a differenza di...

freeskipperIT : Un Governo da turarsi il naso! - Giusepp07184707 : RT @LaNotiziaTweet: Un Governo da turarsi il naso. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà #draghi #fiduciadraghi - DanieleM5S : RT @LaNotiziaTweet: Un Governo da turarsi il naso. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà #draghi #fiduciadraghi - matteoc1951 : RT @cocchi2a: '...ma che potrà pure continuare il lavoro già avviato dall’Esecutivo di Giuseppe Conte a sostegno di una irrinunciabile tran… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Un Governo da turarsi il naso. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà #draghi #fiduciadraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Governo turarsi

LA NOTIZIA

... da Luigi Di Maio a Vito Crimi passando per il garante Beppe Grillo , tutti invocanti il senso di responsabilità , si chiede ancora una volta diil naso e sostenere iltecnico dell'ex ...Di questo passo per andare a votare non basterà "il naso", ci si dovrà andare in apnea. ... Ora, dopo il più pazzo dei collassi di una maggioranza diin piena emergenza sanitaria, ci ...Per questo motivo il lavoro più prezioso sarà controllare la destinazione dei soldi che ci darà l’Europa, vincolando le risorse a vere riforme e a una distribuzione non squilibrata territorialmente, m ...Uno spiffero che s’era insinuato nelle orecchie di cronisti e politici già a cavallo delle festività natalizie ora torna a circolare con una certa insistenza. E se “l’accordo politico” auspicato dal N ...