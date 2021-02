Un contorno speciale per farvi amare i ceci: da provare! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Siete alla ricerca di un contorno speciale da offrire ai vostri ospiti? Non scartate l’ipotesi di presentare un buon piatto di ceci. Parliamo di un legume diffuso nel Bel Paese, tanto che molte ricette tradizionali lo prevedono tra gli ingredienti principali, eppure non a tutti piace. Noi di Non Solo Riciclo vogliamo proporvi una versione squisita che saprà conquistare anche i palati più scettici. Potrete servirla calda o fredda, resteranno tutti a bocca aperta, pronti a gustare il bis. Curiose? Iniziamo! Un contorno speciale di ceci: ingredienti e preparazione. Per questo delizioso piatto, procuratevi: carote, 300 g ceci secchi, 400 g cipolla, 1 sedano, 1 costa aglio, 2 spicchi uva sultanina, 2 cucchiai alloro, 1 foglia cannella in polvere, 1 cucchiaio brodo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 19 febbraio 2021) Siete alla ricerca di unda offrire ai vostri ospiti? Non scartate l’ipotesi di presentare un buon piatto di. Parliamo di un legume diffuso nel Bel Paese, tanto che molte ricette tradizionali lo prevedono tra gli ingredienti principali, eppure non a tutti piace. Noi di Non Solo Riciclo vogliamo proporvi una versione squisita che saprà conquistare anche i palati più scettici. Potrete servirla calda o fredda, resteranno tutti a bocca aperta, pronti a gustare il bis. Curiose? Iniziamo! Undi: ingredienti e preparazione. Per questo delizioso piatto, procuratevi: carote, 300 gsecchi, 400 g cipolla, 1 sedano, 1 costa aglio, 2 spicchi uva sultanina, 2 cucchiai alloro, 1 foglia cannella in polvere, 1 cucchiaio brodo ...

Ultime Notizie dalla rete : contorno speciale La Valletta: menù speciale a scuola per Carnevale ...di oggi a scuola Servite anche le immancabili chiacchiere di Carnevale LA VALLETTA - Menù speciale ... Il menù era composto da gnocchetti verdi allo speck , salsiccia al forno con contorno di patate ...

Un contorno speciale per farvi amare i ceci: da provare! NonSoloRiciclo

Unione Valletta: nelle mense si festeggia il Carnevale con uno speciale menù Oggi, mercoledì 17 febbraio, e domani, giovedì 18 febbraio, le mense scolastiche di La Valletta Brianza si coloreranno d'allegria, con un appetitoso menù preparato per l'occasione da Dussmann Service, ...

