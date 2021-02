Un anno fa l' ultimo giorno normale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Simone Savoia Il 20 febbraio 2020 parlavamo di weekend, di autostrade, di Brexit, dell'Atalanta. Il 21 tutto finisce con la notizia del "paziente 1" di Codogno... Era un giovedì, quel 20 febbraio 2020. Circa 7 gradi su gran parte d’Italia, i giorni della merla sono ormai alle spalle. Nel fine settimana precedente, tra il 15 e il 16 febbraio, avevamo assistito alla giornata di campionato di serie A con il pubblico sugli spalti (sarebbe stata l’ultima, ma non potevamo mai immaginarlo): ventiquattresimo turno, la Juventus batte in casa il Brescia 2 a 0, a Roma l’Inter perde 2 a 1 contro la Lazio, stesso punteggio per la sorprendente Atalanta che batte in casa la Roma. Proprio la Dea di mister Gasperini il 19 febbraio a San Siro batte 4 a 1 il Valencia nell’andata degli ottavi di Champions League; sugli spalti ci sono 36mila tifosi arrivati a Milano da Bergamo (teniamo a ...

