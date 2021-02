Ultimi sondaggi Winpoll: italiani pessimisti sul futuro (nonostante Draghi) (Di venerdì 19 febbraio 2021) . Nella due giorni di Camera e Senato dove ha ottenuto una fiducia quasi bulgara, il premier Draghi ha illustrato in modo sintetico il programma di governo. Su di esso gli italiani rimpongono una grande fiducia come emerge dagli Ultimi sondaggi Winpoll realizzato per Il Sole 24 Ore. Il 67% afferma infatti di aver fiducia nelle misure che il neo premier metterà in campo su debito e crescita. Ma quali dovranno essere le priorità del governo appena nato? Il 68% degli italiani mette in cima il lavoro (68%) e gli investimenti nella Sanità (52%). Seguono gli incentivi per il rilancio delle imprese (30%), la riforma fiscale con riduzione delle tasse (24%), la riforma della giustizia civile (23%), la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture (18%), gli investimenti legati ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 19 febbraio 2021) . Nella due giorni di Camera e Senato dove ha ottenuto una fiducia quasi bulgara, il premierha illustrato in modo sintetico il programma di governo. Su di esso glirimpongono una grande fiducia come emerge daglirealizzato per Il Sole 24 Ore. Il 67% afferma infatti di aver fiducia nelle misure che il neo premier metterà in campo su debito e crescita. Ma quali dovranno essere le priorità del governo appena nato? Il 68% deglimette in cima il lavoro (68%) e gli investimenti nella Sanità (52%). Seguono gli incentivi per il rilancio delle imprese (30%), la riforma fiscale con riduzione delle tasse (24%), la riforma della giustizia civile (23%), la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture (18%), gli investimenti legati ...

