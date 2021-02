UK, sventato attentato che puntava al principe George (Di venerdì 19 febbraio 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo Il principino George ha rischiato la vita. Come riporta “Sky News” è stato sventato un attacco che puntava al figlio del principe William e di Kate Middleton. A confessare è stato Sahayb Abu un uomo di 27 anni che aveva pianificato l’attentato per i mesi scorsi durante l’inizio della pandemia. La corte ha anche messo agli atti la testimonianza di un agente di polizia sotto copertura che ha detto: “Lui voleva prendere di mira la famiglia reale. Sai qual era il suo piano? Vai al più vicino Sainsbury’s (nota catena di supermercati, ndr), metti del veleno nei gelati e la famiglia reale andrà a comprare i gelati lì e molto probabilmente il figlio li mangerà”. L’uomo, Abu è stato arrestato il 9 luglio 2020. Leggi anche: L’annuncio di Harry e Meghan: la coppia aspetta ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo Il principinoha rischiato la vita. Come riporta “Sky News” è statoun attacco cheal figlio delWilliam e di Kate Middleton. A confessare è stato Sahayb Abu un uomo di 27 anni che aveva pianificato l’per i mesi scorsi durante l’inizio della pandemia. La corte ha anche messo agli atti la testimonianza di un agente di polizia sotto copertura che ha detto: “Lui voleva prendere di mira la famiglia reale. Sai qual era il suo piano? Vai al più vicino Sainsbury’s (nota catena di supermercati, ndr), metti del veleno nei gelati e la famiglia reale andrà a comprare i gelati lì e molto probabilmente il figlio li mangerà”. L’uomo, Abu è stato arrestato il 9 luglio 2020. Leggi anche: L’annuncio di Harry e Meghan: la coppia aspetta ...

pirata_21 : Sventato un attentato al principino George, veleno nel gelato. Aveva risposto male alla bis nonna. - FQMagazineit : Sventato attentato al principino George: “Veleno nel gelato per uccidere il figlio di William e Kate” - clikservernet : Sventato attentato al principino George: “Veleno nel gelato per uccidere il figlio di William e Kate” - Noovyis : (Sventato attentato al principino George: “Veleno nel gelato per uccidere il figlio di William e Kate”) Playhitmus… - magicaGrmente22 : 'Husnain Rashid, condannato nel 2018 a 28 anni di carcere, avrebbe dovuto mettere in atto l’attentato ai danni del… -