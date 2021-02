Uk | sventato attentato al principe Baby George | il drammatico progetto

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel Regno Unito è emerso che uomo arrestato per reati di terrorismo aveva pianificato unper uccidere ilmettendo veleno nei gelati della famiglia reale. Chris Jackson/Getty ImagesLe autorità del Regno Unito hannounal figlio di William e Kate, il principino. Secondo quanto reso noto da Sky News, a pianificarlo è stato un 27enne, Sahayb Abu, già arrestato lo scorso luglio per reati di terrorismo: era finito sotto processo all’Old Bailey per aver tentato di organizzare un attacco terroristico a Londra durante la prima ondata della pandemia. In quei mesi l’uomo aveva acquistato una spada di 46 centimetri e un passamontagna. Ti potrebbe interessare anche -> Inghilterra,...

La notizia è stata lanciata inizialmente da Sky News che racconta di un uomo di 27 anni di nome Sahayb Abu, arrestato per aver pianificato un attentato a Londra, poi sventato, che doveva aver luogo ...In UK è emerso che uomo aveva pianificato un attentato per uccidere il principe Baby George: veleno nei gelati della famiglia reale.