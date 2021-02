Ufficiali le rimodulazioni TIM per Mondo Disney+ | gli utenti colpiti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono statezzate leTIM del pacchetto di streaming di TIMVISION battezzato ‘‘: il costo del canone mensile subirà un aumento di 1,99 euro a partire dal 28 febbraio 2021 per alcuni dei primissimi abbonati in virtù dell’inserimento nel catalogo dei contenuti Star (ve ne avevamo già parlato circa un mese fa in questo articolo). Come riportato da ‘mobileweb.it’, la comunicazione è già arrivata nella fattura di gennaio 2021 ad alcuni clienti, che sono stati prontamente avvisati circa la modifica unilaterale del contratto che sta per colpirli riguardo le condizioni economiche dell’offerta. Parliamo dei contenuti concessi in bundle ad un costo scontato per i clienti del gestore blu, che prevedono il servizio di ...