infoitsport : UFFICIALE - Gattuso ritrova Koulibaly e Ghoulam, l'annuncio del Napoli: 'Guariti dal Covid!' - Notiziedi_it : UFFICIALE | Napoli, buone notizie per Gattuso: Koulibaly e Ghoulam sono guariti dal Covid - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: #Napoli, UFFICIALE: #Koulibaly e #Ghoulam sono guariti dal #Covid19 - NCN_it : UFFICIALE – LA SSC #NAPOLI COMUNICA: «#KOULIBALY E #GHOULAM SONO GUARITI DAL #COVID» #SSCNapoli #Covid19 #Gattuso… - cmdotcom : #Napoli, UFFICIALE: #Koulibaly e #Ghoulam sono guariti dal #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Napoli

La SSC, come di consueto, sul proprio sitoha rilasciato un commento dopo la sconfitta in Europa League contro il GranadaAnche lui infatti ha utilizzato il proprio accountdi Twitter per analizzare la sconfitta ...la Juventus arrivava in terra lusitana dalla sconfitta in campionato per 1 - 0 contro il. ...A preoccupare in casa Napoli anche unche sta risentendo dello stop di 72 giorni tra infortunio alla spalla e Covid-19: due tiri in porta a Granada sono decisamente troppo pochi Lo annuncia il club azz ...Arriva una buona notizia in casa Napoli, con la SSC Napoli che annuncia la negatività dei due difensori con un breve messaggio sui canali social. Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono guariti dal Co ...