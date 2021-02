UFC Fight Night 185 – Anteprima – Blaydes Vs Lewis (Di venerdì 19 febbraio 2021) UFC Fight Night 185 – Anteprima – Anche in questo weekend la UFC non si ferma. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla super prestazione di Kamaru Usman che siamo già ad attendere un importante scontro nei massimi. Curtis Blaydes (14-2) sfida Derrick Lewis (24-7) per conoscere chi sarà il prossimo contendente al titolo. Invece, nel co main event troveremo una sfida tutta al femminile tra Ketlen Vieira (11-1) e Yana Kunitskaya (13-5). La main card sarà in diretta su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 2.00 di Domenica 21 Febbraio direttamente da Las Vegas. Molti incontri in questa ricca Fight Night tra gli atleti più interessanti troviamo Aleksei Oleinik (59-14-1), Tom Aspinall (9-2) e Drakkar Klose (11-2-1). ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) UFC185 –– Anche in questo weekend la UFC non si ferma. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla super prestazione di Kamaru Usman che siamo già ad attendere un importante scontro nei massimi. Curtis(14-2) sfida Derrick(24-7) per conoscere chi sarà il prossimo contendente al titolo. Invece, nel co main event troveremo una sfida tutta al femminile tra Ketlen Vieira (11-1) e Yana Kunitskaya (13-5). La main card sarà in diretta su DAZN e UFCPass a partire dalle ore 2.00 di Domenica 21 Febbraio direttamente da Las Vegas. Molti incontri in questa riccatra gli atleti più interessanti troviamo Aleksei Oleinik (59-14-1), Tom Aspinall (9-2) e Drakkar Klose (11-2-1). ...

fight_shield : L'atleta #UFC si sta sottoponendo alle cure dello staff medico della promotion. - fight_shield : La #UFC ha in programma il match fra Mike Perry e Daniel Rodriguez - fight_shield : Ecco tutte le informazioni per poter seguire la #UFC Fight Night di questa settimana! - fight_shield : L'ex #UFC Interim Welterweight Champion risponde negativamente all'offerta che gli è stata fatta. - fight_shield : Paul Kelly, ex lottatore #UFC, si ritira ufficialmente dalle #MMA -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight A Mazara si cerca di far fronte all'emergenza loculi ... complimentandosi per i brillanti risultati ottenuti ad inizio mese all'Heaven Fight Arena di Roma alla competizione Ufc fight pass 'The Golden Cage 3' che ha visto trionfare l'atleta brasiliano ...

Roma, Mma, a San Basilio incontri di lotta clandestini (e vietati dal Cts) ... quando sui social hanno cominciato a circolare le pubblicità della promotion The Golden Cage, così importante da essere trasmessa perfino su Ufc Fight Pass, la piattaforma di streaming della più ...

UFC Fight Night Blaydes vs Lewis card, orario, streaming e come vederlo Fight - The Shield Of Wrestling UFC Fight Night 185 – Anteprima – Blaydes Vs Lewis UFC Fight Night 185 - Anteprima - Il main event vedrà due pesi massimi affrontarsi per una chance titolata, Derrck Lewis Vs Curtis Blaydes!

Brandon Moreno è pronto al rematch contro Deiveson Figueiredo Brandon Moreno (18-5-2) parlando a MMA Junkie ha detto che spera in una rivincita del titolo pesi mosca UFC contro il campione Deiveson Figueiredo (20-1-1). L’incontro secondo i piani della promotion ...

... complimentandosi per i brillanti risultati ottenuti ad inizio mese all'HeavenArena di Roma alla competizionepass 'The Golden Cage 3' che ha visto trionfare l'atleta brasiliano ...... quando sui social hanno cominciato a circolare le pubblicità della promotion The Golden Cage, così importante da essere trasmessa perfino suPass, la piattaforma di streaming della più ...UFC Fight Night 185 - Anteprima - Il main event vedrà due pesi massimi affrontarsi per una chance titolata, Derrck Lewis Vs Curtis Blaydes!Brandon Moreno (18-5-2) parlando a MMA Junkie ha detto che spera in una rivincita del titolo pesi mosca UFC contro il campione Deiveson Figueiredo (20-1-1). L’incontro secondo i piani della promotion ...