Uber | Corte suprema britannica equipara autisti a dipendenti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Glidiimpiegati nel Regno Unito vanno considerati, non collaboratori free lance. Lo ha stabilito oggi laconfermando come il verdetto di un precedente grado di giudizio che aveva dato torto al colosso Usa dei taxi online e ragione ai lavoratori ricorrenti. La sentenza costringerà l’azienda - già impegnata nei mesi scorsi in uno scontro giudiziario con il Comune di Londra chiuso col mantenimento della licenza solo dopo diverse concessioni su sicurezza e diritti sul lavoro - a garantire contratti e tutele rafforzate agli, come invocato da tempo da sindacati e autorità locali. La decisione della, emessa da un collegio di 7 giudici della massima istanza di giudizio ...