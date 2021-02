(Di venerdì 19 febbraio 2021) Glidiimpiegati nel Regno Unito vanno considerati, non collaboratori free lance. Lo ha stabilito oggi laconfermando come il verdetto di un precedente grado di giudizio che aveva dato torto al colosso Usa dei taxi online e ragione ai lavoratori ricorrenti. La sentenza costringerà l’azienda - già impegnata nei mesi scorsi in uno scontro giudiziario con il Comune di Londra chiuso col mantenimento della licenza solo dopo diverse concessioni su sicurezza e diritti sul lavoro - a garantire contratti e tutele rafforzate agli, come invocato da tempo da sindacati e autorità locali. La decisione della, emessa da un collegio di 7 giudici della massima istanza di giudizio ...

HuffPostItalia : Uber: Corte suprema britannica equipara autisti a dipendenti - binaryhell : #Uber: Corte suprema britannica equipara autisti a dipendenti | L'HuffPost - comunica_rp : Uber, la Corte Suprema Uk: “Gli autisti sono dipendenti” - MrEfis79 : Corte Suprema UK: Un autista di #Uber è lavoratore dipendente? - Sì: il lavoro è fornito e controllato da Uber.… - lamescolanza : Uber: corte suprema Gb, autisti sono dipendenti -

Ultime Notizie dalla rete : Uber Corte

In base a questi e altri fattori, secondo l'Altagli autisti sono in una condizione subordinata ae l'unico modo di guadagnare di più è lavorare di più. 19 febbraio 2021Per i giudici dellasuprema la compagnia decide le tariffe delle corse e opera un controllo significativo sui conducenti, che non possono essere trattati da liberi ...Secondo i giudici hanno diritto a ferie, malattia pagata e salario minimo. Ora il tribunale del Lavoro dovrà decidere l'entità degli indennizzi per i 25 driver che hanno intentato la causa ...Per i giudici della Corte suprema la compagnia decide le tariffe delle corse e opera un controllo significativo sui conducenti, che non possono essere trattati da liberi professionisti ...