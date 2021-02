U- Mask, il ministero impone lo stop e il ritiro dal mercato: "Rischi per la salute" (Di sabato 20 febbraio 2021) Novella Toloni Dopo settimane di indagini, il ministro Speranza ha disposto la sospensione della vendita delle U-Mask perché prive di certificazione. Il caso era stato sollevato da Striscia la notizia Il caso delle mascherine U-Mask è arrivato al suo epilogo. Dopo giorni di polemiche, scatenatesi dopo la denuncia di Striscia la Notizia, il ministero della salute ha disposto lo stop alla vendita e il ritiro di tutti i prodotti dal mercato. Le U-Mask Model 2 sono "potenzialmente Rischiose per la salute", riferiscono dal ministero, e non possono essere classificate come dispositivi medici in quanto prive di regolare certificazione. nodo 1922983 Le indagini condotte dai carabinieri del Nas ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Novella Toloni Dopo settimane di indagini, il ministro Speranza ha disposto la sospensione della vendita delle U-perché prive di certificazione. Il caso era stato sollevato da Striscia la notizia Il caso delle mascherine U-è arrivato al suo epilogo. Dopo giorni di polemiche, scatenatesi dopo la denuncia di Striscia la Notizia, ildellaha disposto loalla vendita e ildi tutti i prodotti dal. Le U-Model 2 sono "potenzialmenteose per la", riferiscono dal, e non possono essere classificate come dispositivi medici in quanto prive di regolare certificazione. nodo 1922983 Le indagini condotte dai carabinieri del Nas ...

