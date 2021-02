"Tutto odiano tutti, elettori traditi". Clamoroso in Parlamento: chi molla la Lega e va con la Meloni | Foto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Primi scossoni nella Lega con il "sì" alla fiducia a Mario Draghi. Nel partito infatti c'è chi non condivide il progetto sposato da Matteo Salvini. Linea minoritaria, dato che si tratta di un singolo deputato. Ma come detto, c'è chi è uscito allo scoperto. Si tratta di Gianluca Vinci, che su Facebook ha annunciato il suo voto contrario all'esecutivo. Ma, sopratTutto, ha anticipato anche il suo cambio di casacca con il passaggio ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, partito rimasto all'opposizione. "Ho deciso di votare no a questo governo e non far parte di una maggioranza variopinta dove tutti odiano tutti ma si sta uniti, si danno nuove cariche e si cambiano i programmi della legislatura senza mai andare al voto", ha scritto Vinci su Facebook. E ancora: "Il mio no non è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Primi scossoni nellacon il "sì" alla fiducia a Mario Draghi. Nel partito infatti c'è chi non condivide il progetto sposato da Matteo Salvini. Linea minoritaria, dato che si tratta di un singolo deputato. Ma come detto, c'è chi è uscito allo scoperto. Si tratta di Gianluca Vinci, che su Facebook ha annunciato il suo voto contrario all'esecutivo. Ma, soprat, ha anticipato anche il suo cambio di casacca con il passaggio ai Fratelli d'Italia di Giorgia, partito rimasto all'opposizione. "Ho deciso di votare no a questo governo e non far parte di una maggioranza variopinta dovema si sta uniti, si danno nuove cariche e si cambiano i programmi della legislatura senza mai andare al voto", ha scritto Vinci su Facebook. E ancora: "Il mio no non è stato ...

n0st4Igia : la mia titolare prima di iniziare a lavorare mi chiede di farmi il tampone, mia madre mi dice “ti faccio compagnia”… - noemipataaa : Tutto bellissimo, alla fine lo odiano perché si parla sempre di lui, ma loro creano due hashtag per parlare solo di… - eterea_naive : RT @Preussentum: Alcool, fumo, separazione e case chiuse si. Sincretismo, aborto, divorzio e diritti delle donne assolutamente no. Né fonda… - Preussentum : Alcool, fumo, separazione e case chiuse si. Sincretismo, aborto, divorzio e diritti delle donne assolutamente no. N… - giovanicrimini : No fidati, eccezion fatta per alcuni giornalisti musicali che ho letto ( mi ricordo un articolo che smonta… — Vabb… -