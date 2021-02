Tutti pazzi per la missione su Marte, ma nessuno dice che Perseverance porta la firma di Trump (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’enfasi mondiale all’atterraggio del rover Perseverance su Marte ha avuto un corollario politico sottovalutato. Tutti hanno dato risalto alle parole del presidente Joe Biden, che ha salutato lo “storico atterraggio” del rover con parole enfatiche. “Congratulazioni alla Nasa per questo che è un grande risultato del potere della scienza e dell’ingegnosità americana”, ha commentato il presidente insediato da poche settimane. nessuno, però, ha riconosciuto che dietro Persy, come chiamano la sonda gli ingegneri Nasa, c’è la firma ingombrante di Donald Trump. Infatti, il presidente repubblicano aveva ricordato in più occasioni, “quando sono arrivato io alla Casa Bianca”, la Nasa era “morta e sepolta”. “Molto presto andrete su Marte”, aveva promesso agli uomini dell’agenzia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’enfasi mondiale all’atterraggio del roversuha avuto un corollario politico sottovalutato.hanno dato risalto alle parole del presidente Joe Biden, che ha salutato lo “storico atterraggio” del rover con parole enfatiche. “Congratulazioni alla Nasa per questo che è un grande risultato del potere della scienza e dell’ingegnosità americana”, ha commentato il presidente insediato da poche settimane., però, ha riconosciuto che dietro Persy, come chiamano la sonda gli ingegneri Nasa, c’è laingombrante di Donald. Infatti, il presidente repubblicano aveva ricordato in più occasioni, “quando sono arrivato io alla Casa Bianca”, la Nasa era “morta e sepolta”. “Molto presto andrete su”, aveva promesso agli uomini dell’agenzia ...

RaiCultura : ? “Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano.” Estragone in “Aspettando Godot” SAMUEL BECKETT #CondividiLaCultura… - SecolodItalia1 : Tutti pazzi per la missione su Marte, ma nessuno dice che Perseverance porta la firma di Trump… - Fabiusfax : @alfonsoliguor11 @EmpfindsamerS @kapav65 8) al mettere in cattiva luce posizioni avversarie, facendo apparire tutti… - AleJFc38 : E comunque tutti pazzi per il latte di mandorle!! #WandaVision - daisy_17___ : @Summer__Light Certo, Lele sarebbe diventato l'egoista reo di non agevolare l'improvviso istinto paterno del povero… -