Tutta Colpa di Freud – La Serie, le dichiarazioni dalla conferenza stampa senza Claudio Bisio positivo al Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutta Colpa di Freud – La Serie su Amazon Prime Video da venerdì 26 febbraio, in autunno (forse?) su Canale 5, la conferenza stampa in diretta Il film Tutta Colpa di Freud diventa una Serie tv con Claudio Bisio nei panni del protagonista, produzione Lotus Production per RTI Mediaset e Amazon Prime Video. Proprio Amazon Prime Video la rilascia in anteprima venerdì 26 febbraio con Canale 5 che la manderà in onda in autunno. Paolo Genovese si è occupato del soggetto di Serie e delle sceneggiature di puntata con Chiara Laudani, Carlo Mazzotta tra gli altri mentre la regia è di Rolando Ravello. Si tratta della seconda Serie che arriva prima su Amazon ...

