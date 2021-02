Troppi contagi, a Castellammare anticipata la “zona arancione” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Troppi contagi, così il sindaco di Castellammare di Stabia adotta restrizioni anche maggiori rispetto a quelle previste, a partire da domenica in Campania, con la ‘zona arancione’. Ci sarà il coprifuoco dalle ore 20 alle 5 del mattino. Inoltre, attività didattica sospesa per le scuole pubbliche; villa comunale chiusa; negozi aperti fino alle 18; asporto consentito fino alle 20. L’ordinanza, firmata dal primo cittadino Gaetano Cimmino, parte domani e sarà in vigore fino alla fine del mese di febbraio. ”Queste le principali misure contenute nella nuova ordinanza che ho firmato pochi minuti fa – scrive Cimmino sul suo profilo Facebook – Misure restrittive, da sabato 20 a domenica 28 febbraio 2021, che si sono rese necessarie a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Stabia (Na) –, così il sindaco didi Stabia adotta restrizioni anche maggiori rispetto a quelle previste, a partire da domenica in Campania, con la ‘’. Ci sarà il coprifuoco dalle ore 20 alle 5 del mattino. Inoltre, attività didattica sospesa per le scuole pubbliche; villa comunale chiusa; negozi aperti fino alle 18; asporto consentito fino alle 20. L’ordinanza, firmata dal primo cittadino Gaetano Cimmino, parte domani e sarà in vigore fino alla fine del mese di febbraio. ”Queste le principali misure contenute nella nuova ordinanza che ho firmato pochi minuti fa – scrive Cimmino sul suo profilo Facebook – Misure restrittive, da sabato 20 a domenica 28 febbraio 2021, che si sono rese necessarie a ...

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi Coronavirus, il sindaco di Stornara chiude le scuole: troppi contagi "Alla luce dei nuovi contagi che coinvolgono diversi alunni e diverse classi della scuola primaria e secondaria di primo grado e dopo aver avuto un lungo colloquio con la ASL e il dirigente scolastico, abbiamo deciso di ...

Campania arancione, troppi contagi in una settimana Il ritorno alla zona arancione per la Campania da giorni era piu' di un'ipotesi. La regione e' tra quelle che hanno registrato il maggior incremento nei contagi nella settimana compresa tra il 10 e il 16 febbraio scorsi, le date prese in esame per decidere la posizione cromatica a partire da lunedi' prossimo. Attualmente i campani positivi al ...

Le varianti fanno paura. Governo e Regioni pensano a Italia arancione per 2-3 settimane Tra le fila dei governatori, che si riuniranno domani, avanza l’ipotesi di fare di tutta la Penisola arancione per 2-3 settimane e proseguire con le zone rosse mirate. Anche il Governo sembra intenzio ...

"Alla luce dei nuovi contagi che coinvolgono diversi alunni e diverse classi della scuola primaria e secondaria di primo grado e dopo aver avuto un lungo colloquio con la ASL e il dirigente scolastico, abbiamo deciso di ..."

Il ritorno alla zona arancione per la Campania da giorni era piu' di un'ipotesi. La regione e' tra quelle che hanno registrato il maggior incremento nei contagi nella settimana compresa tra il 10 e il 16 febbraio scorsi, le date prese in esame per decidere la posizione cromatica a partire da lunedi' prossimo. Attualmente i campani positivi al ...

Castellammare chiude di nuovo. L'aumento di casi di covid, fra adulti, ragazzi e bambini non si ferma e il sindaco Gaetano Cimmino firma l'ennesima ordinanza. Un lockdown dalle ore ...