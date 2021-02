Trieste | sconfigge il Covid a 107 anni

Elenuccii : RT @il_piccolo: Dopo 48 giorni di ricovero a Villa Sissi, la signora Paliaga è stata dimessa. Con i suoi 107 anni è tra le persone più anzi… - FabioGentile7 : RT @il_piccolo: Dopo 48 giorni di ricovero a Villa Sissi, la signora Paliaga è stata dimessa. Con i suoi 107 anni è tra le persone più anzi… - il_piccolo : Dopo 48 giorni di ricovero a Villa Sissi, la signora Paliaga è stata dimessa. Con i suoi 107 anni è tra le persone… - BaticElisabetta : Sconfigge il Covid a 107 anni: la signora Antonia viene dimessa - Gazzettino : Sconfigge il #covid a 107 anni: la signora Antonia viene dimessa -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste sconfigge

Il Piccolo

... dopo il successo di domenica contro, continua la sua rincorsa alla zona playoff e nel recupero della sedicesima giornata della Serie A di basket98 - 83 la Openjobmetis che ...... 4-0, 5-1, 5-1) con 5 gol di Di Fulvio e 4 di Mandic; la RN Savonain casa la San Donato ... Ancora in stand-by Roma Nuoto-Pallanuoto. Il campionato proseguirà con la seconda giornata ...Il suo è un gesto che spera possa essere d’esempio per altri anziani, che magari sono ancora titubanti e ritengono la vaccinazione rischiosa.Milleduecentro chilometri, metro più metro meno, dividono la Sicilia dalla Liguria. Una distanza enorme che tuttavia Giorgia Amedeo non sembra patire più ...