“Tribes of Europa”, da oggi su Netflix la nuova serie dai produttori di Dark [Trailer] (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tribes of Europa è la nuova serie distribuita da Netflix che sarà disponibile da oggi, venerdì 19 febbraio 2021, sulla piattaforma. Composta da sei episodi, promette di portare sui nostri schermi una storia che mescola fantascienza, dramma, azione e avventura. Creata da Philip Kotch, screenwriter di Friend Request – La morte ha il tuo profilo, Outside the Box e Picco, e prodotta da Quirin Berg e Max Wiedemann, diventati noti per aver prodotto la famosa serie Dark, disponibile anch’essa su Netflix. Nel cast figurano i già noti Oliver Masucci, attore di origini italiane che precedentemente ha interpretato Adolf Hitler in Lui è tornato e Ulrich Nielsen in Dark, e Robert Finster, volto di Sigmund Freud nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021)ofè ladistribuita dache sarà disponibile da, venerdì 19 febbraio 2021, sulla piattaforma. Composta da sei episodi, promette di portare sui nostri schermi una storia che mescola fantascienza, dramma, azione e avventura. Creata da Philip Kotch, screenwriter di Friend Request – La morte ha il tuo profilo, Outside the Box e Picco, e prodotta da Quirin Berg e Max Wiedemann, diventati noti per aver prodotto la famosa, disponibile anch’essa su. Nel cast figurano i già noti Oliver Masucci, attore di origini italiane che precedentemente ha interpretato Adolf Hitler in Lui è tornato e Ulrich Nielsen in, e Robert Finster, volto di Sigmund Freud nella ...

