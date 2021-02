Trenord | aumentano corse con nuovi treni Caravaggio su linea Milano-Bergamo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Da lunedì 22 febbraioleeffettuate con iad alta capacità disullaPorta Garibaldi-Pioltello-. Dalle quattrogiornaliere entrate in servizio lo scorso 12 ottobre si passerà ora a dodici. Aggiungendosi aiVivalto in servizio sullaCentrale-Pioltello-, iporteranno a 50 il numero digiornaliere operate da convogli di ultima generazione sulla direttrice via Pioltello, che conta un totale di 54 collegamenti al giorno. Iconvogli saranno in servizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Trenord aumentano

Il Messaggero

Da lunedì 22 febbraiole corse effettuate con i nuovi treni Caravaggio ad alta capacità disulla linea Milano Porta Garibaldi - Pioltello - Bergamo. Dalle quattro corse giornaliere entrate in servizio lo ...I disagi per i pendolari lombardiogni anno. Nonostante il sistema ferroviario lombardo ... Per questo siamo stupiti e ci pare davvero eccessivo l'atteggiamento diche chiede un ...(Teleborsa) – Da lunedì 22 febbraio aumentano le corse effettuate con i nuovi treni Caravaggio ad alta capacità di Trenord sulla linea Milano Porta Garibaldi-Pioltello-Bergamo. Dalle quattro ...N on ci sono dubbi circa il fatto che uno dei cardini della campagna elettorale del sindaco di Genova, Marco Bucci, per essere rieletto nel giugno del prossimo anno, sarà l’obiettivo di rendere comple ...