Tre regioni in zona arancione, Umbria e Bolzano verso il rosso (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Dovrebbero passare da ‘gialle’ ad ‘arancioni’ le Regioni Molise, Campania ed Emilia Romagna, mentre andrebbero in ‘rosso’ Bolzano e l’Umbria. È quanto apprende l’agenzia Dire. BONACCINI SDOGANA IL LOCKDOWN Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Dovrebbero passare da ‘gialle’ ad ‘arancioni’ le Regioni Molise, Campania ed Emilia Romagna, mentre andrebbero in ‘rosso’ Bolzano e l’Umbria. È quanto apprende l’agenzia Dire. BONACCINI SDOGANA IL LOCKDOWN

LaStampa : Il governo non intende farsi prendere in contropiede dalle varianti. Che per ora dovrebbero tingere di arancione so… - Corriere : Lombardia e Lazio dovrebbero restare «gialle». Tre Regioni verso il passaggio in aranc... - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, venerdì #12febbraio, per rischio idraulico nel Lazio. ???? #allertaGIALLA meteo-idro in tre reg… - infoitinterno : Lazio e Lombardia restano gialle: tre Regioni in arancione, due in zona rossa. L'Iss: «Rt in crescita a 0,99» - GiorgioAntonel1 : RT @EBoffano: #Maturità senza scritti: ma c'è ancora #Azzolina al ministero? Tre regioni diventano arancione, #Lazio e #Lombardia restano g… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre regioni Ambasciate: le linee guida ... Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2012. Tirocini che possono essere ...economico [ Torna su ] Gli articoli 3 e 4 sono dedicati alla classificazione del personale in tre Aree ...

Covid, Istituto Superiore di Sanità: indagine rapida per identificare le varianti L'indagine sui campioni del 18 febbraio Per stimare la diffusione in Italia delle tre varianti di ...un'indagine rapida coordinata dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le Regioni e ...

Coronavirus, tre regioni verso la zona arancione. Allarme mutazioni, resta il coprifuoco Il Piccolo Lazio e Lombardia restano gialle: tre Regioni in arancione, due in zona rossa. L'Iss: «Rt in crescita a 0,99» Tre regioni arancioni, Lazio e Lombardia restano gialli. Intanto nel pomeriggio di oggi il ministro Roberto Speranza dovrebbe firmare la nuova ordinanza con le Regioni divise in fasce. Bolzano e Umbri ...

Campania zona arancione: scatta nuova chiusura per bar e ristoranti C'è anche la Campania. Sono tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base ai dati del monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi. Secondo quanto si apprende, sono il Mo ...

...e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2012. Tirocini che possono essere ...economico [ Torna su ] Gli articoli 3 e 4 sono dedicati alla classificazione del personale inAree ...L'indagine sui campioni del 18 febbraio Per stimare la diffusione in Italia dellevarianti di ...un'indagine rapida coordinata dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con lee ...Tre regioni arancioni, Lazio e Lombardia restano gialli. Intanto nel pomeriggio di oggi il ministro Roberto Speranza dovrebbe firmare la nuova ordinanza con le Regioni divise in fasce. Bolzano e Umbri ...C'è anche la Campania. Sono tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base ai dati del monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi. Secondo quanto si apprende, sono il Mo ...