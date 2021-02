Trasparenza appalti, incontro tra Ance Caserta e sindaco di Casal di Principe (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAdottare tutti gli strumenti necessari per garantire la Trasparenza delle procedure di gara: è questa la richiesta partita dall’Ance (Associazione Costruttori Edili) Caserta attraverso una missiva inviata a tutti i sindaci della provincia. L’esigenza nasce a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, che prevede l’introduzione di alcune norme che consentono di adottare, per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro, una procedura negoziata attraverso inviti, in luogo di una gara pubblica. Una misura che si pone l’obiettivo di accelerare i tempi burocratici. A tal proposito, l’Ance Nazionale ha denunciato come l’applicazione di tali procedure, senza implementare i criteri di invito e rotazione delle imprese, potrebbe determinare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAdottare tutti gli strumenti necessari per garantire ladelle procedure di gara: è questa la richiesta partita dall’(Associazione Costruttori Edili)attraverso una missiva inviata a tutti i sindaci della provincia. L’esigenza nasce a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, che prevede l’introduzione di alcune norme che consentono di adottare, per glial di sotto della soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro, una procedura negoziata attraverso inviti, in luogo di una gara pubblica. Una misura che si pone l’obiettivo di accelerare i tempi burocratici. A tal proposito, l’Nazionale ha denunciato come l’applicazione di tali procedure, senza implementare i criteri di invito e rotazione delle imprese, potrebbe determinare ...

AppaltiLeaks : @paolansuini speriamo che almeno il Prof. Draghi possa bonificare ANAS. Neppure in Nigeria gli obblighi di traspare… - AppaltiLeaks : ANAS: dopo oltre un anno i condannati sono lì dove erano. Le promesse di @DaniloToninelli di “rivoltarla come un… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Corruzione, illegalità, economia e finanza. Ogni martedì il commento di @rosybattaglia. - stormi1904 : RT @vitalbaa: @Rilievoaiace1 @DomaniGiornale Il tuo blog è irrinunciabile per me, da anni, Luigi. È stata la mia luce per tante e tante mat… - vitalbaa : @Rilievoaiace1 @DomaniGiornale Il tuo blog è irrinunciabile per me, da anni, Luigi. È stata la mia luce per tante e… -