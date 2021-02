LaGazzettaWeb : Traghetto termoli-Tremiti, via al bando di gara da 15 milioni -

... ovvero 60 mesi) della tratta Cagliari - Arbatax - Civitavecchia sono complessivamente pari a 123.338.488,26 euro, mentre per quella- Tremiti da 36 mesi, 'sarà sottoposto a revisione in ...- Interrotti i collegamenti tra il porto die le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. Il mare agitato e il vento da nord forza 7 hanno impedito alla motonave 'Isola di Capraia' di salpare alla volta delle ...Pubblicati da Invitalia, per conto del ministero dei Trasporti, i due bandi per le tratte marittime Cagliari-Arbatax-Civitavecchia e viceversa e Termoli-Tremiti e viceversa. Entrambe le procedure per ...Sono stati pubblicati da Invitalia, per conto del ministero dei Trasporti, i due bandi per la tratta marittima Cagliari-Arbatax-Civitavecchia e viceversa, e per la tratta Termoli-Tremiti e viceversa.