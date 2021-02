Traffico Roma del 19-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Stefano Baiocchi critica la situazione sul Raccordo Anulare c’è stato un grave incidente lungo la carreggiata esterna all’altezza dell’uscita di Montespaccato Al momento ilè bloccato e ci sono incolonnamenti a partire dall’uscita Trionfale Ottavia tutto ilche viaggia in carreggiata esterna proveniente Quindi da Salaria e can si è fatto uscire allo svincolo di Montespaccato inevitabili le ripercussioni anche sulla viabilità adiacente per curiosi abbiamo fai codeina carreggiata interna dal Aurelia Monte Spaccato in direzione quindi Cassia restiamo sul raccordo perintenso su carreggiata interna code a tratti dall’ uscita per Firenze allo svincolo per laL’Aquila sempre in interna bravi code dall’appia all’uscita ...