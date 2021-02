Tra Varsavia e Mosca. Dove libertà di stampa spesso vuol dire prigione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è stata ancora ufficialmente tracciata, ma esiste una mappa nel territorio compreso trasolo propaganda e ladi parola equivale alla. Tra Budapest,, Praga – e all’elenco si aggiunge in fila anche Lubiana – fiorisce, come in una capsula di petri, il soggetto ibrido delle democrazie illiberali dell’est, con un perimetro che va allargandosi, senza argine che possa contenerlo all’orizzonte. Se nella Bielorussia di Lukashenko,sono state appena condannate a due anni di galera due giornaliste ventenni della tv Belsat, “vediamo un approccio dittatoriale tradizionale, quello classico dei regimi, verso reporter arrestati arbitrariamente, nella zona ...