Tra Friedman e Keynes c’è di mezzo il Draghi?

(Di venerdì 19 febbraio 2021) In passato Marioha definito interessante il concetto di helicopter money proposto, in maniera provocatoria, dal monetarista ed esponente principale della scuola di Chicago Milton, cioè l’ipotesi che le banche centrali trasferiscano soldi a pioggia ai cittadini. Tutto ciò al fine di incrementare l’inflazione, quando si attesta su livelli troppo bassi; ma alla fine si preferì optare per una misura meno estrema: il quantitative easing. Distribuire soldi a pioggia potrebbe risultare più vantaggioso al fine di innalzare l’inflazione, rispetto all’emissione di moneta per l’acquisto di titoli di Stato, ma siamo di fronte ad un intervento di politica economica parecchio rischiosa (ad esempio se i cittadini non spendono tutti i soldi ricevuti e li risparmiano, non si ha l’effetto sperato). Tuttavia, la politica monetaria ha trovato i suoi ...