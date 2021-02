Tour du Var 2021, Bauke Mollema si lascia tutti alle spalle a Gourdon. Quinta piazza per Giulio Ciccone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il neerlandese Bauke Mollema ha conquistato la prima frazione del Tour du Var 2021, la quale arrivava a Gourdon, comune delle Alpi Marittime che si trova in vetta a un’ascesa di 8 km al 4,1% di pendenza media. Il portacolori della Trek-Segafredo ha preceduto il belga Greg Van Avermaet (Ag2r La Mondiale) e il francese Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Il migliore degli azzurri è stato Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), oggi quinto. La gara si è decisa con una volata di trenta atleti in cima alla salita finale. Mollema ha anticipato i corridori più veloci di lui ed è riuscito a precedere di due secondi Van Avermaet e Madouas e di tre tutti gli altri. Giornata non facile per Fabio Aru (Qhubeka ASSOS), il quale è giunto trentunesimo a 16? da ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il neerlandeseha conquistato la prima frazione deldu Var, la quale arrivava a, comune delle Alpi Marittime che si trova in vetta a un’ascesa di 8 km al 4,1% di pendenza media. Il portacolori della Trek-Segafredo ha preceduto il belga Greg Van Avermaet (Ag2r La Mondiale) e il francese Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Il migliore degli azzurri è stato(Trek-Segafredo), oggi quinto. La gara si è decisa con una volata di trenta atleti in cima alla salita finale.ha anticipato i corridori più veloci di lui ed è riuscito a precedere di due secondi Van Avermaet e Madouas e di tregli altri. Giornata non facile per Fabio Aru (Qhubeka ASSOS), il quale è giunto trentunesimo a 16? da ...

CentotrentunoC : #Tour0683 #TDHV2021 CICLISMO | Trentunesima posizione per Fabio #Aru nella prima tappa della corsa francese: vittor… - OA_Sport : LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: subito gli scalatori! In gara Aru e Ciccone - SpazioCiclismo : Sono @INEOSGrenadiers e @TrekSegafredo a controllare gli attaccanti di giornata in queste prime fasi di corsa… - ventolaterale : Per la prima tappa del Tour Haut Var nessuna diretta televisiva ma solo la diretta scritta su @directvelo - SpazioCiclismo : Giulio Ciccone motivato e con la voglia di far bene al Tour des Alpes Maritimes et du Var #Tour0683 2021 -