Tour des Alpes Maritimes et du Var oggi | orario | tv | percorso | favoriti Sarà sfida Quintana-INEOS L’Italia schiera Aru e Ciccone

186,8 chilometri per la tappa di apertura del Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021, che partirà da Biot e si concluderà a Gourdon. Il tutto per una giornata molto intensa e con un finale che non andrà minimamente sottovalutato. Chiamati all'appello tutti i big del gruppo, a iniziare dal vincitore uscente Nairo Quintana, la INEOS di Tao Geoghegan Hart e Geraint Thomas, senza dimenticarci degli azzurri Giulio Ciccone e Fabio Aru. La prima tappa del Tour des Alpes Maritimes et du Var 2021 partirà da Biot alle ore 11.00, e arriverà a Gourdon alle ore 16.10.

