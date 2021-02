Toti: Ci sono virologi e politici preoccupati che il virus finisca, che la gente superi la paura (Di venerdì 19 febbraio 2021) Caustico e tagliente il Governatore ligure Giovanni Toti. Il leader di Cambiamo! si scaglia contro chi con la scusa del virus fomenta la paura. “Ormai è un anno che lo combattiamo. E sapete che vi dico? Secondo me, soprattutto in questa fase, ci sono parecchi virologi, epidemiologi, scienziati, sedicenti esperti e qualche politico preoccupati che il virus finisca, che la gente superi la paura, e che una volta tornati a vivere ci si dimentichi di loro”. Così su Facebook l’esponente di centrodestra. “Quando i dati salgono- prosegue Toti – bisogna stare molto attenti e tutti legittimamente ci preoccupiamo. Ma quando scendono, perché dover essere sempre pessimisti? Secondo questa ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 febbraio 2021) Caustico e tagliente il Governatore ligure Giovanni. Il leader di Cambiamo! si scaglia contro chi con la scusa delfomenta la. “Ormai è un anno che lo combattiamo. E sapete che vi dico? Secondo me, soprattutto in questa fase, ciparecchi, epidemiologi, scienziati, sedicenti esperti e qualche politicoche il, che lala, e che una volta tornati a vivere ci si dimentichi di loro”. Così su Facebook l’esponente di centrodestra. “Quando i dati salgono- prosegue– bisogna stare molto attenti e tutti legittimamente ci preoccupiamo. Ma quando scendono, perché dover essere sempre pessimisti? Secondo questa ...

