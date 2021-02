Toti: “Ci sono esperti e politici preoccupati che la pandemia finisca” (Di venerdì 19 febbraio 2021) GENOVA – “Ormai è un anno che lo combattiamo. E sapete che vi dico? Secondo me, soprattutto in questa fase, ci sono parecchi virologi, epidemiologi, scienziati, sedicenti esperti e qualche politico preoccupati che il virus finisca, che la gente superi la paura, e che una volta tornati a vivere ci si dimentichi di loro”. Così, su Facebook il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) GENOVA – “Ormai è un anno che lo combattiamo. E sapete che vi dico? Secondo me, soprattutto in questa fase, ci sono parecchi virologi, epidemiologi, scienziati, sedicenti esperti e qualche politico preoccupati che il virus finisca, che la gente superi la paura, e che una volta tornati a vivere ci si dimentichi di loro”. Così, su Facebook il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti.

