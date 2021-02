Torre del Greco, scelto il luogo per il nuovo piano vaccinale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Torre del Greco si appresta a partire con la nuova fase di vaccinazione. Per l’occasione sono stati scelti i locali al piano terra dell’ex Orfanotrofio della SS Trinità all’ASL Na3 Sud per avviare la nuova campagna. Il piano è stato annunciato ed approvato questa mattina dalla giunta comunale di Torre del Greco. Queste le parole del sindaco Giovanni Palomba: “Torre del Greco è pronta ad iniziare anche la successiva fase di vaccinazione degli ultraottantenni. Dopo l’avvio della campagna vaccinale al personale scolastico docente e non docente presso l’Istituto G. Leopardi, plesso G. Paolo II, l’ASL provvederà ad approntare un opportuno cronoprogramma con i relativi tempi di somministrazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –delsi appresta a partire con la nuova fase di vaccinazione. Per l’occasione sono stati scelti i locali alterra dell’ex Orfanotrofio della SS Trinità all’ASL Na3 Sud per avviare la nuova campagna. Ilè stato annunciato ed approvato questa mattina dalla giunta comunale didel. Queste le parole del sindaco Giovanni Palomba: “delè pronta ad iniziare anche la successiva fase di vaccinazione degli ultraottantenni. Dopo l’avvio della campagnaal personale scolastico docente e non docente presso l’Istituto G. Leopardi, plesso G. Paolo II, l’ASL provvederà ad approntare un opportuno cronoprogramma con i relativi tempi di somministrazione ...

